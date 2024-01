Família de Sofia Valim faz campanha para incentivar doação de órgãos

A família de Sofia Valim lançou por meio das redes sociais uma campanha para incentivar a doação de órgãos . Filha do prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) e da empresária Gaída Dias, Sofia morreu aos 19 anos, em dezembro de 2023, após complicações de um transplante de fígado . Os órgãos da jovem influenciadora digital foram doados.

"Minha filha será luz na vida de muitos jovens. E o que conforta meu coração, nesse momento, é saber que outras pessoas terão esperança de viver. Se Deus quis assim, mesmo com toda tristeza, aceito e obedeço à Sua vontade. Sentirei muita saudade da minha menina, companheira e bagunceira. Eu era fã dela", disse Gaída ao Frisson, portal assinado por ela.

A campanha chama a atenção para o fato de que familiares precisam autorizar por escrito a doação dos órgãos do ente falecido. A rapidez dessa decisão é crucial para os órgãos serem retirados e transplantados a tempo.

Em 2023, 1.687 transplantes de órgãos e tecidos foram realizados no Ceará, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Ao nível nacional, o ano passado teve o maior número desse tipo de procedimento na última década. Entre janeiro e setembro, 6.766 transplantes foram realizados em todo o País

Prefeito desiste de tentar reeleição após morte da filha

O pai de Sofia Valim, o prefeito de Caucaia Vitor Valim, afirmou que não disputará a reeleição para o cargo em 2024. Em suas redes sociais, Valim compartilhou que a decisão foi tomada após a morte da filha.

"O fato de não ir para a reeleição foi uma decisão pessoal e, ao mesmo tempo, familiar. A perda de minha amada filha Sofia me fez repensar minha vida. Infelizmente, a oposição, num desrespeito total a este momento de uma dor imensurável que vivo, se aproveita para me atacar com mentiras e fake news. Não vou mais aceitar tamanha maldade", disse o prefeito nas redes sociais.