PDT-CE estima apresentar comissão provisória de diretório estadual até o fim da semana

Sede do PDT, palco de diversos embates entre os grupos de Cid e André Crédito: Aurelio Alves

A direção nacional do PDT se organiza para definir até o fim desta semana quem deve fazer parte da comissão provisória que assumirá o comando da instância do PDT no Ceará. A intenção é que até a sexta-feira, 5, deva ocorrer a formulação da comissão que ficará responsável por decisões da sigla no Estado após a inativação do diretório. Ainda não há previsão para quando as eleições na sigla vão acontecer, sendo prioridade a formalização da comissão. Seguem em curso os diálogos, especialmente com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, para saber quem serão os indicados. Há a expectativa que a presidência provisória fique com o ex-senador Flávio Torres, nome alinhado ao grupo de André Figueiredo, presidente nacional interino do partido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi atualizado na última segunda-feira, 1º, e o PDT, em nível estadual, deixou de ter diretório ativo e nem teve órgão provisório cadastrado. Até dia 31 de dezembro do ano passado, após queda de braço entre alas da sigla, o senador Cid Gomes era o presidente do partido no Ceará.

Play