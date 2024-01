André fala em "tristeza" com saída de Cid e aliados, mas diz que assunto é "página virada"

Deputado André Figueiredo é presidente nacional de forma interina do PDT Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

"A saída do Evandro, diferentemente do restante do grupo, foi motivado pelo desejo pessoal dele de ser candidato à Prefeitura de Fortaleza, ele que tive a honra de filiar", disse. E seguiu: "É uma página virada que a Justiça Eleitoral a nível nacional vai resolver se ele tem ou não esse direito de sair do partido levando o mandato. O direito de sair ele tem, mas o mandato pertence ao partido que o elegeu". "Quanto ao restante do grupo do senador Cid", continuou, "evidentemente a gente não pode deixar de ficar um pouco triste porque nós os recebemos em 2015 com as portas abertas, demos toda a infraestrutura nos municípios a cada um dos deputados estaduais e federais votados", afirmou. O deputado, que, historicamente, é também presidente estadual da sigla, disse ainda que Cid era quem comandava os "rumos desse grupo político", apesar de não estar oficialmente na presidência estadual. Relembrando o processo eleitoral de 2022, que desembocou no racha entre PT e PDT, Figueiredo disse que a ausência de Cid da articulação gerou "constrangimentos". No período, Cid optou por uma posição política retraída e evitou interferir, segundo ele, para não criar divergências com o irmão Ciro Gomes (PDT). "O senador Cid, ele mesmo não tendo a presidência de forma oficial, era ele que comandava os rumos desse grupo político, mas infelizmente, de 2022 para cá, começou a causar, digamos assim, constrangimentos com a própria ausência do senador Cid do cenário político estadual onde nós, democraticamente, optamos pelo Roberto Cláudio para ser nosso candidato e acabou gerando toda essa celeuma ao longo do ano", disse. Ele voltou a reiterar que a situação era "página virada". A legenda, segundo ele, vai focar na reeleição de José Sarto (PDT) em Fortaleza e em fazer um "bom número de prefeitos e vereadores no Estado".

Ação de deputados do PDT O pedetista chamou de "mentiras absurdas" as informações que constam na ação protocolada por 14 deputados estaduais pedindo desfiliação do PDT por justa causa. "Chega a ser brincadeira eles quererem enveredar por mentiras absurdas que a peça jurídica colocou no processo para justificar o injustificável que é a saída deles por justa causa, é vergonhoso uma argumentação daquele", disse.

Ele afastou ainda as acusações de atuar com "autoritarismo", como alegam os deputados no documento. "Quem me conhece sabe que eu nunca tive características ditatoriais, de mandar nos outros, nunca tive essa característica, diferente de outros que tem. É uma peça absurdamente fantasiosa que tenta justificar o que não tem justificativa", ressaltou.

Os autores da ação afirmam que os parlamentares enfrentam no PDT uma situação de verdadeira "guerra política dentro do próprio partido", tendo como o epicentro do embate a gestão do Diretório Nacional, o deputado federal André Figueiredo. No processo é dito que a liderança do atual presidente do PDT Nacional resultou no fim da convivência pacífica e harmoniosa anteriormente no partido. É citado também o progressivo tensionamento entre os dois grupos políticos, de um lado o de Figueiredo e do outro o de Cid Gomes.