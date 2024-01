Prefeitura anuncia desconto extra para IPTU e Taxa do Lixo; entenda

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), até o dia 10 de janeiro serão confirmados os detalhes sobre os descontos e liberados os boletos

A forma de retirar o boleto é online, pelo sistema da Prefeitura. Até a data de liberação do acesso aos documentos, em 10 de janeiro, devem ser anunciados oficialmente os descontos .

Os boletos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa do Lixo serão liberados a partir de 10 de janeiro . Dentro desse contexto, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) , anuncia desconto extra para quem pagar à vista os dois tributos juntos.

"O contribuinte que optar por pagamento em cota única, além do desconto que vai ser dado no IPTU e na Taxa do Lixo, terá direito a um desconto adicional, além dos descontos já previstos", explica Sarto, que participou de entrevista nesta quinta-feira, 28, na Rádio O POVO CBN.

O prefeito explica que ainda não há previsão de quanto seria esse desconto extra porque a Taxa do Lixo é escalonada, por metragem do terreno.

Mas o foco do plano é de que, quem possua um terreno maior e opte por pagar os impostos à vista obtenha maior desconto, complementa o prefeito.

Em 2021, a Prefeitura de Fortaleza autorizou o parcelamento do IPTU em até 11 vezes Crédito: Barbara Moira em 08/01/2021

Possibilidades de pagamento do IPTU em Fortaleza

No exercício anterior, os contribuintes tiveram três possibilidades de pagamento em cota única: Com 8% de desconto pagando em 7/2; com 6% de desconto pagando em 7/3; e 4% de desconto pagando em 10/4.

Nestes casos de pagamento do IPTU em cota única, os contribuintes inscritos no programa Nota Fortaleza ainda tinham acesso ao acréscimo de 1%, 1,5% e 2% de desconto (até o limite de R$ 1 mil) conforme a quantidade de pontos obtidos no programa.