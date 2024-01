Após silêncio, Choquei admite fake news e lamenta morte de Jéssica Canedo

De acordo com o pronunciamento oficial, Raphael Souza, o dono da página, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais

“O perfil lamenta a morte e se solidariza com a família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito ao trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento”, escreveu a página em nota.

A página de fofocas Choquei admitiu ter compartilhado fake news sobre um inexistente relacionamento entre a mineira Jessica Canedo e o humorista Whindersson Nunes . Na última segunda-feira, 22, a jovem foi encontrada morta e a causa da tragédia está associada às publicações feitas no perfil, que possui mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

De acordo com o pronunciamento oficial, Raphael Souza, o dono da página, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais.

“O proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso".

"A Choquei está à disposição para contribuir com órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online”, consta no documento.

Entenda o caso

O falecimento da estudante Jéssica Canedo ocorreu na sexta-feira, 22, e foi informado pelos familiares da mesma. Dias antes do ocorrido, passaram a circular nas páginas voltadas para notícias de celebridades prints de supostas conversas entre a mineira e o humorista Whindersson Nunes. Ambos desmentiram os boatos.

A mãe da mineira chegou a fazer uma publicação nas redes sociais pedindo para que os prints falsos fossem excluídos das páginas de fofoca, como a Choquei, que conta com mais de 20 milhões de seguidores.

No entanto, apesar dos pedidos, o conteúdo continuou a circular. O dono da Choquei chegou a debochar publicamente da solicitação de Jéssica.