Companhia aérea civil é administrada pelo Exército no México

Uma nova companhia aérea civil, administrada pelo Exército, iniciou suas operações nesta terç-feira (26) no México, prometendo tarifas mais baixas que as três grandes companhias que operam no mercado local.

A Mexicana de Aviación iniciou seu serviço com um voo entre o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), localizado na periferia da Cidade do México, e no balneário de Tulum, no Caribe mexicano, onde o governo inaugurou um novo terminal no início de dezembro.

"Volte a voar com a Mexicana de Aviación. Esta é uma companhia aérea emblemática, histórica", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador em sua habitual coletiva de imprensa matutina.