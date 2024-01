Newcastle perde de virada para Nottingham Forest na abertura do 'Boxing Day'

O Nottingham Forest conseguiu nesta terça-feira (26) sua primeira vitória em quase dois meses, ao bater o Newcastle por 3 a 1 com hat-trick de Chris Wood, ex-atacante dos 'Magpies', pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

Os 'Magpies', que começaram bem após abrirem o placar em cobrança de pênalti de Alexander Isak (23'), acabaram sofrendo a virada para o Forest (16º), que não vencia desde o dia 5 de novembro.

A vitória, a primeira desde a checada do técnico português Nuno Espírito Santo, na semana passada, veio com os três gols de Chris Wood (45'+1, 53', 60'), atacante neozelandês de 32 anos que passou em branco com a camisa do Newcastle na última temporada.

