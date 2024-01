Elmano estimula MST a lançar candidatos em 2024 contra a direita: "Vamos acabar com eles"

Governador do Ceará participou do Encontro Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e avaliou que a eleição do ano que vem será uma nova disputa entre a esquerda e a extrema direita

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), participou nesta segunda-feira, 18, do 34º Encontro Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No evento, o petista defendeu um trabalho de conscientização política e o lançamento de candidaturas de pessoas que compõem o movimento, em 2024, para disputar contra o bolsonarismo e a extrema direita e defender os projetos do seu governo e da gestão do presidente Lula (PT).



O petista reforçou que a direita “quer voltar para aquilo que ela não fez, que é a destruição do PT, do MST” e de outros projetos da esquerda. “Mas antes que ela acabe conosco, nós vamos acabar com eles, com a derrota política”.

Elmano avaliou que a eleição que se avizinha trata-se de uma “segunda disputa com a direita e com a extrema direita” tanto no Brasil quanto no Ceará. “Eles não ficaram nada satisfeitos com a derrota (em 2022). Estão se preparando para causar uma derrota ao nosso projeto na eleição de 2024”, projetou o governador em discurso no encontro.