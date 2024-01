Quem é Haley Filho, novo procurador-geral de Justiça do Ceará

Nas eleições realizadas pelo MP cearense , Haley ficou na segunda colocação com 219 votos. À frente dele, Eneas Romero recebeu 258, e atrás, Lucídio Queiroz 214 votos. Apesar de não liderar a lista tríplice, Haley foi o escolhido para comandar a Procuradoria Geral de Justiça do Estado.

Haley de Carvalho Filho foi nomeado nesta sexta-feira, 22, como o novo Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), pelo governador Elmano de Freitas (PT). Ele ficará no cargo para o biênio 2024/2025.

Carreira

Haley Filho é promotor de Justiça do MPCE há 21 anos, ingressando em 4 de fevereiro de 2002. Atualmente, ele atua como titular da 65ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que age como auxiliar criminal.

O novo procurador já integrou a diretoria da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), exerceu o cargo de secretário-geral da Administração Superio do MPCE e foi coordenador da área administrativa da Procuradoria Geral de Justiça.

Haley participou de projetos na instituição como a criação do Fundo de Reaparelhamento do MPCE e dos cargos comissionados para as promotorias de Justiça. No Programa Digital do Ministério Público cearense, Haley Filho foi coordenador, além do Portal de Serviços Digitais.

O promotor também atuou na aprovação de R$ 10 milhões de investimentos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tendo os recursos sido voltados para a transformação digital do MPCE.

Escolha polêmica

Antes das eleições internas, realizadas no dia 1° de dezembro, os candidatos ao cargo de procurador-geral de Justiça assinaram um termo se comprometendo a não aceitar a indicação, cabível ao governador, no caso da nomeação não ser a do mais votado, de modo que a vontade da maioria do MPCE prevalecesse.