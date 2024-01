Elmano diz que contestação de acordo da PGJ é para garantir aplicação da Constituição

Candidatos a vaga de Procurador-Geral do Estado assinaram termo de acordo para que apenas o mais votado na eleição interna do MPCE fosse o escolhido pelo governador Elmano de Freitas

"A Constituição Federal e a Constituição Estadual determinam que o Ministério Público envie uma lista com três nomes, para que entre três nomes e o governador escolha um. O que eu apenas queria ter a segurança era que a lista tríplice de fato, os três nomes, iriam ser escolhidos", disse ao O POVO durante evento de filiação do deputado estadual Evandro Leitão ao PT.

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou neste domingo, 17, que o ofício encaminhando para a Comissão Eleitoral da eleição para a Procuradoria-Geral do Estado (PGJ), contestando o acordo entre os candidatos de enviar apenas o nome do mais votado e não a lista tríplice para a escolha do gestor, foi para garantir a aplicação da Constituição Federal e Estadual.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) já respondeu o ofício do chefe do executivo e confirmou o envio da lista tríplice com os candidatos mais votados na eleição interna do órgão.

Serão encaminhados os nomes do procurador Eneas Romero, o mais votado; o do promotor Haley de Carvalho Filho, o segundo mais votado; e do procurador Francisco Lucidio de Queiroz Junior, terceiro mais votado.

"Então, o que nós estávamos era apenas clareando que efetivamente a Constituição estava sendo cumprida, e tive a informação ontem de que foi protocolando e que portanto o Ministério Público está cumprindo com o adequado de que os três candidatos, qualquer um deles que seja escolhido pelo poder executivo assumirá a Procuradoria da Justiça", informou o governador.

"É apenas um trâmite normal que a Constituição Estadual e Constituição Federal determinam", finalizou.



Entenda o caso

Eneas Romero, Haley de Carvalho e Francisco Lucidio de Queiroz forma a lista tríplice ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará Crédito: MPCE

Durante a eleição interna do MPCE, realizada em 1º de dezembro, os candidatos ao pleito assinaram "termo de compromisso" se comprometendo a renunciar o segundo e terceiro lugar na disputa, garantindo assim que o mais votado fosse escolhido ao cargo.