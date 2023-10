Lula diz que pretende vir ao Ceará em dezembro para anunciar construção do ITA

O petista afirmou que a construção do equipamento no Estado simboliza uma premiação em razão do alto índice de cearenses aprovados no Instituto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou nessa terça-feira, 31, o desejo de viajar ao Ceará em dezembro para o anúncio da construção de uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O petista afirmou que o equipamento no Estado simboliza uma premiação em razão do alto índice de cearenses aprovados no Instituto.

"Nós vamos abrir um ITA no Ceará. Quase que uma premiação do Ceará porque boa parte que passam no vestibular para entrar no ITA passam no Ceará. Então, vamos levar um ITA para o Ceará", disse Lula ao jornalista Marcos Uchôa, durante sua live semanal "Conversa com o Presidente".

Caso confirmada, esta seria a primeira viagem doméstica do petista depois da cirurgia feita no fim de setembro para corrigir uma artrose no lado direito do quadril. A primeira viagem do presidente será internacional. Ele deve embarcar em 29 ou 30 de setembro para Dubai, onde participa da Conferência do Clima. A viagem também deve incluir uma ida à Arábia Saudita e à Alemanha.