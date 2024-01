Lei Rouanet bate recorde de projetos aprovados no governo Lula e chega a R$ 16,3 bilhões

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Cultura bateu recorde de projetos aprovados na Lei Rouanet em 2023, segundo o colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, que teve acesso a dados da pasta. Ao todo, são R$ 16,38 bilhões que podem ser captados. Fazendo um comparativo com o governo Jair Bolsonaro (PL), o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disponibilizou para a Lei Rouanet mais recursos em 2023 do que nos quatro anos do ex-presidente.

