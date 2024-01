Cultura: Ceará recebe mais de R$ 137 milhões da Lei Aldir Blanc

O Estado do Ceará e municípios têm até dia 11 de dezembro para aderir a nova formatação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)

O investimento poderá ser usado em ações como editais, construção, manutenção, ampliação e aquisição de espaços culturais. O recurso também pode ser usado para aprimorar espaços como cinema, teatro, museu e biblioteca do município.

Para captar os recursos será preciso que os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os consórcios públicos intermunicipais cadastrem seus respectivos planos de ação no prazo de 30 a 90 dias, contado da data de publicação do ato anual do Ministério da Cultura. O documento deve ter metas, ações e planejamento para a execução.

“O plano de ação será avaliado e aprovado pelo Ministério da Cultura. A situação de cada um pode ser acompanhada em tempo real por meio do painel de dados da Pnab, que disponibiliza informações sobre o andamento das inscrições, validações e, futuramente, o progresso dos repasses dos recursos aos entes federados”, destaca o Ministério da Cultura.

Para mais informações do regulamento da adesão à Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura, acesse o site oficial do Ministério da Cultura.