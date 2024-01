Lula diz esperar que Dino seja um "comunista do bem" e "justo" no STF

"Segundo a extrema-direita, (Flávio Dino) foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo. Porque ali não pode prevalecer apenas as visões ideológicas", disse em reunião ministerial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 20, esperar que Flávio Dino seja um "comunista do bem" quando assumir vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O petista disse ainda querer que o ministro receba "amor e carinho" na Corte, mas que, acima de tudo, seja justo.

Entenda o que é o comunismo, ideologia que voltou a causar polêmica após fala de Lula

Na última semana, Lula disse em evento que estava feliz pois, pela primeira vez, o país conseguiu colocar "um comunista" no STF, ao celebrar aprovação de Dino no Senado Federal. Ele foi juiz federal e lançou-se no mundo político como candidato a deputado federal pelo PCdoB. O atual ministro da Justiça também se elegeu governador do Maranhão pelo mesmo partido. Em 2022, Dino foi eleito senador pelo PSB.



O presidente afirmou ao ministro que ele não poderá trair o compromisso com o povo brasileiro e com a verdade quando chegar ao Supremo. Lula chegou a criticar integrantes da Corte que dão entrevistas e "palpites" sobre os votos.

"Um ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre os votos, ele fala nos autos do processo e é isso o que interessa a quem recorre à Suprema Corte", declarou.



Completou Lula: "Eu tô confiante que você será um motivo de orgulho para o nosso país". Dino seguirá no Ministério da Justiça até janeiro e deverá tomar posse no STF no dia 22 de fevereiro.