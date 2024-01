O POVO News: Lei Rouanet bate recorde de projetos no governo Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 20. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a Lei Rouanet no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governo aprovou a liberação de R$ 16 bilhões para projetos culturais.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A edição comenta sobre os protestos na Argentina contra as medidas de ajustes econômicos propostas pelo presidente eleito Javier Milei. Espera-se que centenas de milhares de pessoas se reúnam nesta quarta na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, e na Praça do Congresso, dois locais unidos pela famosa Avenida de Maio.