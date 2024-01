Capitão Wagner critica Elmano sobre o VaiVem: 'Mais uma vez fomos enganados'

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) criticou o governador Elmano de Freitas (PT) sobre o programa VaiVem, que concede gratuidade no transporte público intermunicipal para os moradores da Região Metropolitana da capital cearense. Nesta primeira fase, apenas estudantes são contemplados. O atual secretário da Saúde de Maracanaú chamou a medida de “uma grande embromação” e afirmou que Elmano “abusou da boa fé” do povo. "É meu povo, mais uma vez fomos enganados!", publicou Wagner no Instagram.



“Ele dizia na campanha de 2022: você vai poder passear, vai poder trabalhar, os estudantes vão poder estudar, todo mundo vai ter direito. Depois de um ano enrolando ele autoriza só os estudantes, já em período de recesso escolar, a ter direito a duas passagens, ou seja, uma grande embromação”, disse o político por meio de seu perfil nas redes sociais.