Fortaleza e RMF: passe livre começa com estudantes

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sancionou nesta segunda-feira, 18, Lei que garante passe livre para estudantes da Região Metropolitana. De acordo com publicação do gestor nas redes sociais, todos os estudantes regularmente matriculados em municípios diferente do seu local de moradia terá gratuidade de passagem.

Na publicação, o governador especifica que será necessário apresentar carteira de estudante válida para a macrorregião.

"O programa assegura uma passagem de ida e uma de volta nos deslocamentos entre os municípios da RFM com destino a Fortaleza. Esse é um compromisso de campanha que estou cumprindo", disse.