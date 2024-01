Capitão Wagner: desunião entre petistas beneficia adversários em Fortaleza

Secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (UB) disse ao O POVO que, por ora, seu horizonte eleitoral de 2024 é pouco ou nada alterado com a entrada de Evandro Leitão, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, no PT. Ao mesmo tempo, Wagner avalia que desunião entre petistas, diante da postura da deputada federal Luizianne Lins de manter seu nome na disputa pelo Paço, beneficia adversários.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) oficializa ingresso na agremiação neste domingo, 17, com promessa de grande ato para recepcioná-lo. Conforme O POVO apurou, mais de 2,5 mil pessoas são esperadas pela organização do ato no Hotel Oásis Atlântico, na Avenida Beira Mar. Evandro travará disputa interna também com Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Artur Bruno também são pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza.