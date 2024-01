Governo divulga nova peça publicitária da campanha 'O Brasil é um só povo'

A nova peça da campanha publicitária do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destaca o crescimento do emprego formal no País. O vídeo publicitário também busca transmitir a mensagem de reunificação frente à polarização do ambiente político.

A peça traz um homem que bate à porta de uma senhora e pede para ver sua filha. O rapaz diz que conseguiu um emprego em uma obra do Novo PAC. No fim de novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a taxa de desemprego caiu para 7,6% no trimestre até outubro, a menor marca para o período desde 2014, quando foi de 6,7%.

Em seguida, é exibida a mensagem "Querer o melhor para os nossos filhos. Isso é o que nos une". A peça foi divulgada neste domingo, 17, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) e faz parte da campanha "O Brasil é um só povo", lançada na semana passada pelo governo.