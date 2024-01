Guimarães rebate RC sobre Evandro no PT: "Qual partido não queria esse problema?"

Ex-prefeito estava fazendo atividade física na orla de Fortaleza enquanto ocorria evento de recepção do novo membro do PT

"Eu vi essa semana [que] alguém disse na imprensa: 'Ah, o Evandro agora é um problema do PT'. Baita problema do PT!", ironizou Guimarães. "Qual partido não queria ter esse problema?".

O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), rebateu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, sobre a filiação do deputado estadual Evandro Leitão ao PT ser um "problema". O comentário foi dado neste domingo, 17, durante discurso no evento de formalização do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) à legenda.

Guimarães fez referência à fala de RC em entrevista ao O POVO News, na última quinta-feira, 14. Na ocasião, o ex-prefeito disse que "esse problema agora é do PT, não mais do PDT”, em alusão à troca de legenda feita por Evandro.

“No caso específico com o presidente da Assembleia, com quem eu tenho uma relação cordial, não tenho nenhuma dificuldade pessoal com o presidente, ele estava dentro de um grupo, que estava no discurso defendendo a aliança, defendendo um entendimento interno do PDT, mas já não seguiu o PDT e por essa razão entendo que era um caminho já esperado (a filiação do PT)”, acrescentou RC.

Na manhã deste domingo, 17, Roberto Cláudio postou foto realizando atividade física na orla de Fortaleza. No mesmo momento era promovido o ato de filiação de Evandro, que contou com a presença de pelo menos nove presidentes partidários do Ceará.