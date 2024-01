Dino visita STF e diz que sua versão 'paz e amor' na sabatina do Senado é verdadeira

Um dia depois de ter sua indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovada pela maioria dos senadores, o ministro da Justiça foi visitar o STF nesta quinta-feira, 14, onde se reuniu com o presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barrroso.

Flávio Dino, afirmou que sua versão "paz e amor" durante a sabatina no Senado é verdadeira. Na sabatina no Senado, que durou mais de dez horas, Dino evitou confronto com senadores de oposição e ainda trocou afagos com o senador Sérgio Moro (União-PR), chegando a brincar com o adversário na audiência.

Dino afirmou que não pretende renunciar agora ao mandato de senador nem ao posto de ministro do governo Lula. O ministro também anunciou que deve tomar posse na Corte somente em fevereiro do próximo ano. Além disso, anunciou que participará do processo de transição que irá durar três semanas até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolher seu sucessor para comandar o Ministério da Justiça. A posse no STF foi marcada para o dia 22 de fevereiro.