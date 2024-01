Gonet se diz 'técnico', defende cotas e Estado laico e foge de polêmicas

À época, o texto do subprocurador falava em "discriminação reversa". Segundo ele, o artigo foi "descontextualizado" e que o termo era "bem-aceito" na época da publicação. "Em nenhum momento, eu disse que era contrário às cotas. E agora eu posso reafirmar: sou favorável às cotas, respeitadas as necessidades que as recomendam", afirmou.

Gonet foi perguntado sobre sua posição em relação às cotas em razão de um artigo escrito por ele em 2002, que fazia ressalva a ações afirmativas. Ele afirmou ser favorável desde que as regras sejam definidas exclusivamente pelo Congresso e tenham um prazo determinado. "Se o problema que a cota quer resolver já for solucionado ao longo do período, ela deixa de se justificar", disse.

O indicado também teve de responder sobre questões morais. Questionado pelo senador Fabiano Contarato (PT-SC) sobre a criminalização da homofobia, equiparada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao crime de racismo em 2019, e sobre os direitos da população LGBTQIA+ à união estável e à adoção, Paulo Gonet disse que, como jurista, respeita o que está previsto na legislação e que, pessoalmente, é a favor do reconhecimento desses direitos. "Não tomo a Constituição como Bíblia nem a Bíblia como Constituição", respondeu.

Inelegibilidade

Gonet ganhou notoriedade ao defender a condenação de Jair Bolsonaro no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que deixou o ex-presidente inelegível por oito anos, sob acusação de espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas.

O subprocurador afirmou que fez um "estudo apurado" do processo antes de redigir o parecer em nome do Ministério Público Eleitoral. "Os fatos que foram apurados pareciam estar enquadrados na hipótese prevista na lei. A lei ligava a esses fatos à consequência da inelegibilidade. O que eu fiz foi apenas seguir o que a lei determinava. Se vossas excelências acham que há de haver uma recomposição desse tipo eleitoral, não cabe a mim elaborar essa redefinição. É uma atividade estritamente do órgão legislativo."

Sobre o mesmo assunto, o subprocurador foi questionado pelos senadores Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, e Esperidião Amin (PP-SC) sobre o inquérito das fake news, instaurado de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, em março de 2019, com base no regimento interno do tribunal, e distribuído sem sorteio ao ministro Alexandre de Moraes. A investigação sobre notícias falsas e ataques contra as instituições tem bolsonaristas como alvo.

O inquérito foi questionado pelo ex-procurador-geral Augusto Aras, que pediu sua suspensão. Gonet evitou responder, sob o argumento de que não tem detalhes do caso, mas prometeu defender as prerrogativas do Ministério Público. "Opiniões vagas, neste momento, não creio que seja o que os senhores querem ouvir."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.