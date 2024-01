Em conversa com Moro, suplente fala de "Deltan desesperado" com ida Dino ao STF

O ex-juiz teve momento descontraído com o ministro da Justiça e é acusado pela direita de ter votado pela indicação de Moro na Corte de Justiça

Em fotos capturadas pela imprensa, o senador Sergio Moro (União) aparece trocando mensagens com o seu suplente, advogado Luis Felipe Cunha, que diz ter conversado com Deltan Dallagnol e que o ex-procurador da Lava Jato estava "desesperado" diante da iminente aprovação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 13.

No flagra, Cunha chega a perguntar ao senador se irá votar contra o nome do ministro, no que Moro tenta ligar para o suplente, que retorna em uma chamada de cinco minutos. Luis Felipe manda a mensagem "Deltan Desesperado", afirmando que o ex-deputado federal cassado o ligou e mandou mensagem.

Moro, em seguida, diz que Deltan também entrou em contato e questionou Cunha se deveria falar algo na comissão que votava a indicação de Dino ao STF. "Falo algo aqui? "O que acha?", mandou o senador.