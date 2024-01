Carlos Bolsonaro ironiza abraço entre Dino e Moro: "Temos que unir a direita"

Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro publicou nas redes sociais crítica ao senador Sérgio Moro (UB) por foto em que o ex-juiz aparece abraçado ao indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quase me assustei, mas temos que unir a direita", disse o vereador em referência a uma fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). A foto compartilhada por Carlos ocorreu nesta quarta-feira, 13, durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.