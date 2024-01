Caso Janja: PF apura se ataque hacker foi feito por um invasor ou em grupo

O perfil no X, antigo Twitter, da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, foi hackeado na noite desta segunda-feira, 11. O invasor publicou ofensas contra ela e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A investigação tem como objetivo descobrir de onde partiu a invasão e de qual IP, uma espécie de CPF presente em cada computador. Os aparelhos celulares devem auxiliar com as mensagens.

A Polícia Federal também pretende saber se o ataque foi feito por uma pessoa ou por um grupo, além disso, investiga a eventual participação de menores de idade no ato.

Um grupo da PF foi ao Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira, 12, para ajudar a equipe de Janja a recuperar os conteúdos publicados pelos hackers.

Prints e áudios foram guardados e baseiam o inquérito aberto da Diretoria de Crimes Cibernéticos da PF, em Brasília. A Diretoria de Inteligência participa da investigação.

O ataque a Janja

O perfil no X, antigo Twitter, da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, foi hackeado na noite desta segunda-feira, 11. O invasor publicou ofensas contra ela e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em diversas postagens, ele cita que se for preso é pelo fato de ser uma "pessoa honesta".

Nas postagens, o hacker intercalou mensagens de cunho sexual com outras direcionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ao presidente Lula e a políticos em geral. Em uma delas, chegou a postar um suposto áudio dele, dizendo que não saberia se seria preso por conta da ação.

Procurada, a assessoria de Janja informou que o Palácio do Planalto já tem conhecimento do fato e a Polícia Federal (PF) abrirá investigação para saber os motivos que levaram o invasor ao ato criminoso.

As mensagens do hacker começaram a ser publicadas pouco depois das 21h30. Por volta das 22h45 as postagens desapareceram.