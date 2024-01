Governador Elmano apresenta sintomas gripais e cancela compromissos

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) está com forte rouquidão e sintomas gripais. Ele cancelou compromissos ao longo desta semana.

A live semanal do governador, que ocorreria nesta quarta-feira, 13, está entre as programações canceladas. Ela está prevista para retornar na próxima quarta-feira, 20.

"Em virtude de ter apresentado forte rouquidão e sintomas gripais, não realizaremos hoje nossa live semanal. Retornaremos na próxima quarta-feira, com novidades e informações em diversas áreas do Estado. Grande abraço!”, divulgou Elmano no Instagram.