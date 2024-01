Comissão de Direitos Humanos é reinstalada na UFC e placa em homenagem a Castelo Branco é removida

Retirada de placa em homenagem a Castelo Branco do auditório da reitoria da UFC Crédito: Isabelle Maciel

A Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi reinstalada nesta segunda-feira, 11, em sessão solene no auditório Martins Filho. O colegiado foi criado em 2018 e desativado no ano seguinte pela gestão do então reitor Cândido Albuquerque. SESSÃO solene de reinstalação de Comissão dos Direitos Humanos na UFC Crédito: Isabelle Maciel/ O POVO

Custódio Almeida, atual reitor da UFC, afirmou que o papel da comissão é de ser uma "guardiã dos direitos humanos" na instituição e que a sociedade ainda se comporta como se estivesse na "pré-história".

"É claro que a gente precisar de uma comissão de direitos humanos, infelizmente é lamentável, porque direitos, de ser gente, (...) de fazer coisas básicas estão sendo infringidos e fazem com que a gente crie uma comissão (...) para acompanhar e para orientar a gestão da universidade a combater todas as formas de preconceito", explicou o reitor antes da cerimônia.







O reitor também comentou que a comissão será encaminhada para o Conselho Universitário, para que possa ser criada uma resolução e que o colegiado se torne institucional. A comissão deve funcionar com regras próprias, criadas com autorização do conselho “A gente espera que a comissão de direitos humanos seja antes de qualquer coisa, educadora, uma comissão que ela possa criar situações, oportunidades, eventos, em que a universidade possa ter bem vivo o seu papel de ser um instituição a dar exemplo de respeito aos direitos humanos”, completou. Retirada da placa em homenagem a Castelo Branco do auditório da Reitoria Ao fim a solenidade, foi realizado um momento simbólico de retirada da antiga placa do auditório que homenageava o cearense Humberto de Alencar Castello Branco, primeiro presidente do período de ditadura militar. O auditório manteve o nome de Castelo Branco até 2018, quando, na gestão do reitor Henry Campos, foi rebatizado com o nome de Antônio Martins Filho, reitor que conduziu a fundação da universidade.

