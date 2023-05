Secretaria da Diversidade realiza solenidade de combate à LGBTfobia

Em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, a Secretaria da Diversidade do Ceará realiza solenidade de reforço às políticas públicas do setor

Nesta terça-feira, 16, a Secretaria da Diversidade (Sediv) realiza evento em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Com a presença do governador Elmano de Freitas, uma solenidade no Palácio da Abolição marcará a data a partir de reforço de políticas públicas voltadas às populações LGBTs.

Na ocasião, às 13h30, o governador assinará o decreta que prevê a reestruturação do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBTI+. O evento também será marcado pela oficialização dos Termos de Cooperação entre a Sediv e as secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

A cooperação entre as pastas prevê o fortalecimento e ampliação de políticas públicas de segurança da população LGBTI+. As medidas preveem estratégias de diminuição dos índices de violência no Estado e formação de agentes públicos de segurança para evitar subnotificação de crimes de LGBTfobia.

Participam do momento os secretários Mitchelle Meira, da Sediv, Samuel Elânio, da SSPDS, e Mauro Albuquerque, da SAP. A Secretaria da Diversidade foi oficialmente criada em fevereiro de 2023 e é pioneira no Brasil na luta pelos direitos da população LGBTI+.

Solenidade alusiva ao combate à LGBTfobia



Quando: terça, 16, a partir de 13h30

terça, 16, a partir de 13h30 Onde: Palácio da Abolição



Palácio da Abolição Mais informações: @diversidade.ce

