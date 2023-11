Centro de Humanidades III da UFC deve ser desativado, conforme reitor

O plano é reformar o Centro de Humanidades II, no Benfica, e construir um novo prédio para abrigar os cursos de Ciências Sociais

No plano de reforma, os cursos passariam a um prédio que deve ser construído no Centro de Humanidades II (CH2), também no Benfica. De acordo com o reitor, a universidade está negociando um espaço físico na Avenida Carapinima, ligado ao CH2.

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida , contou nesta quarta-feira, 8, em visita ao O POVO , que o Centro de Humanidades III (CH3), no bairro universitário Benfica, em Fortaleza , deve ser desativado segundo o projeto de nova estrutura dos cursos de Ciências Sociais.

“Nós temos projetos de criar a nova estrutura para as Ciências Sociais, e a ideia é que isso seja no CH2, e aí o CH vai ficar: CH1 (Centro de Humanidades I) e CH2, então esse é o planejamento, criar um prédio que comporte, que receba bem Ciências Sociais graduação, pós-graduação”.

“Nós estamos negociando um espaço físico que tem lá, um quadrante que dá para a Avenida Carapinima, para construir esse novo prédio”, explicou. Custódio também comentou sobre a possibilidade da criação de um novo curso de licenciatura indígena, que seria alocado nesse projeto.

O CH3 está dentro do campus do Benfica, que engloba os Centros de Humanidades I, II e III, com os cursos de Pedagogia, Educação física, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Administração, Direito, Psicologia, Letras, Ciências Sociais e Biblioteconomia.

Dois meses de gestão

Além da reforma no campus, o reitor da Universidade também comentou sobre os dois meses na gestão, e a divulgação de grandes projetos estruturais.

“Seguimos esses dois meses fazendo a estruturação de equipes, das várias pró-reitorias, criamos a pró-reitoria de cultura, instalamos a pró-reitoria de cultura, divulgamos os nossos grandes projetos estruturais: o corredor cultural do Benfica; distrito de inovação e saúde do Porangabussu; a UFC na Praia de Iracema; a estação científica de Jericoacoara; a casa de Cultura Indígena; a casa de Cultura Africana”, explicou.

Sobre o Distrito de Inovação e Saúde do campus do Porangabussu, Custódio afirmou que o projeto está avançando, mas que ainda será necessário aprovação do plano na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).