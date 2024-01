Bolsonaro recebe tratamento de chefe de Estado na posse de Milei

Ex-presidentes da Argentina Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodriguez Saa e o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (da esquerda para a direita, primeira linha) na posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei Crédito: ALEJANDRO PAGNI/AFP

O ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), participou neste domingo, 10, da posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei. Na ocasião, o político brasileiro teve tratamento de chefe de Estado, sentando-se ao lado de líderes em exercício da América Latina e da Europa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceu à cerimônia, tendo sido representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Bolsonaro sentou-se ao lado de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, Daniel Noboa, presidente recém-eleito do Equador, Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, e Santiago Peña, presidente do Paraguai. Já o ministro Mauro Vieira estava com as delegações estrangeiras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar do local de destaque, Bolsonaro não pôde ser cumprimentado nem tirar uma foto oficial com o presidente Milei por não ser mais presidente do Brasil.

Tom amigável surge após uma campanha na qual Milei criticou diversas vezes o chefe de estado brasileiro. Dentre as declarações, Lula foi chamado de “comunista”, “presidiário”, além de ter sido acusado de interferir e financiar parte da campanha eleitoral argentina. Petista apoiou diretamente o opositor de Milei na disputa, o peronista Sergio Massa. A ausência de um presidente brasileiro nas solenidades de posse argentinas também ocorreu na posse do antecessor de Milei, Alberto Fernández, em 2019. Na ocasião, o então presidente Bolsonaro enviou o vice Hamilton Mourão (Republicanos) para acompanhar a cerimônia. Direita na Argentina A posse de Milei chamou atenção pela quantidade de nomes da direita global no evento, como o de Santiago Abascal, líder do partido de ultradireita Vox e deputado espanhol. Também estavam no país o “aspirante a candidato” à Presidência do México, Eduardo Verástegui; o ex-candidato presidencial chileno José Antonio Kast; e o ministro de Segurança do governo de El Salvador, Gustavo Villatoro, enviado pelo presidente Nayib Bukele.