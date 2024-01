Guilherme e Larissa rebatem pedetista sobre "rasteira" em candidatura de Luizianne

Em seu discurso na tribuna da Câmara Municipal, o pedetista alinhado ao prefeito José Sarto (PDT) questionou a movimentação do bloco governista quanto ao nome de Evandro Leitão (de saída do PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), como candidato ao Paço ao invés da deputada federal e ex-prefeita.

Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, deputados e pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza, reagiram à fala do vereador Lúcio Bruno (PDT), que chamou de "rasteira" a possível articulação do partido para lançar um candidato homem no lugar de Luizianne Lins ao pleito majoritário de 2024. Ambos comentaram a situação nesta quinta-feira, 7, em conversa com O POVO .

Sampaio, que também é presidente do PT de Fortaleza, acredita que a colocação é uma "tentativa de reação a uma fala misógina" do vereador. Para ele, o histórico do partido no município revela o engajamento da sigla em lançar candidaturas femininas ao Executivo municipal. A legenda petista colocou quatro vezes Luizianne Lins na disputa (2004, 2008, 2016 e 2020) e uma vez Maria Luiza Fontenele, primeira mulher a ocupar uma prefeitura de capital no Brasil juntamente com Gardênia Gonçalves, eleita prefeita de São Luís pelo PSD naquela mesma eleição de 1985.

"O PT durante as duas últimas eleições lançou uma candidata mulher à Prefeitura de Fortaleza. Nacionalmente, o PT elegeu a primeira mulher presidenta da República. Então, eu sinceramente acho que todo mundo pode falar o que quiser, mas ninguém tem moral para falar do Partido dos Trabalhadores no que diz respeito a promover o protagonismo das mulheres”.

Ainda segundo ele, o histórico da sigla dá aval para ingressar uma candidatura masculina no ano que vem. “Se for por esse critério, o PT tem mais do que crédito para lançar candidato homem, assim, nas próximas três/quatro eleições, porque nós lançamos mais vezes candidatas mulheres do que candidatos homens à Prefeitura de Fortaleza”.

Izolda Cela

Na ocasião, Sampaio relembrou a tentativa de reeleição da então governadora Izolda Cela (sem partido) que seria apoiada pelo PT, mas foi barrada pelo PDT. “Na campanha passada de governo, nós tínhamos acordo de apoiar uma candidata mulher do PDT, do partido do atual prefeito, e essa candidata foi vetada pelo PDT. Se não tivesse sido vetada, seria a candidata do PT mais uma vez”.