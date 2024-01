Lula critica 'falta de flexibilidade' da UE em cúpula do Mercosul

O governo brasileiro, que exerce a presidência do Mercosul até o fim deste ano, esperava concluir nesta quinta, na cúpula do Rio de Janeiro, o acordo de livre-comércio com a União Europeia (UE), que é negociado há mais de duas décadas e que criaria a maior área de livre-comércio do planeta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou, nesta quinta-feira (7), a "falta de flexibilidade" da Europa nas negociações comerciais com o Mercosul, durante uma cúpula do bloco marcada pela disputa entre Venezuela e Guiana pelo Essequibo.

"Nós ainda temos muito para crescer, nos industrializar", afirmou Lula na cúpula realizada no Museu do Amanhã da capital fluminense, junto dos presidentes de Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Como culpados, Lula citou o "protecionismo" do presidente francês Emmanuel Macron e a "falta de flexibilidade" da UE em suas exigências que, na sua visão, atrapalham o crescimento dos países em desenvolvimento do Mercosul.

A crise entre Venezuela e Guiana também entrou na agenda do bloco comercial do Cone Sul.

De qualquer maneira, o Mercosul conseguiu apresentar uma conquista concreta na cúpula do Rio: um acordo de livre-comércio com Singapura.

O tratado comercial, que segundo Lula "tem potencial de estimular a atracão de investimentos", é o primeiro do bloco em mais de 12 anos, após o assinado com o Egito, e o primeiro com um país asiático.

"Se for um enclave do Mercosul para a região é importante. E acho que é um sinal: não estamos estagnados", comentou o mandatário uruguaio Luis Lacalle Pou.

Mas Lacalle Pou, que promove uma maior abertura do bloco que permita a negociação de acordos bilaterais sem o consentimento de todos os membros, desafiou seus parceiros a serem honestos em suas posições sobre possíveis negociações comerciais com a China.

"É preciso fazer comércio para fora, se não estamos fritos", disse, ao lamentar que o Uruguai tem um saldo negativo na balança comercial com os outros países do Mercosul.

"Que nos seja dito: 'Não existe a mínima vontade de avançar em um tratado de livre-comércio com a China'. Então mostramos todas as cartas, sabemos o que está em jogo e o que esperar", declarou.

Uma das novidades desta cúpula é a presença da Bolívia pela primeira vez como membro pleno, que finalmente deu as boas-vindas ao país andino após oito anos de espera.

"É uma conquista muito grande do Mercosul", disse Lula sobre a entrada da Bolívia, uma potência gasífera e detentora de grandes reservas de lítio.

Esta cúpula é a última do presidente em fim de mandato da Argentina, Alberto Fernández, três dias antes de entregar o poder ao ultraliberal Javier Milei, que é bastante crítico ao funcionamento do Mercosul.

Estou "pessoalmente triste com a partida do nosso querido Alberto Fernández", disse Lula. "Lamentavelmente você merecia melhor sorte", declarou ao colega.

Para o pesquisador da London School of Economics, Bruno Binetti, "tanto a chegada de Milei como o fracasso do acordo com a UE trazem dúvidas sobre o futuro do bloco".

