Maduro anuncia novo mapa da Venezuela que inclui região disputada com a Guiana

Em postagem publicada no X, antigo Twitter, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro anunciou a criação de um "novo mapa da Venezuela" no qual está inserida uma área incorporada da Guiana. Em referendo realizado no último domingo, 3, mais de 95% dos eleitores venezuelanos aprovaram a criação de um Estado venezuelano intitulado Guiana Essequiba na região que hoje pertence ao país vizinho.

“Imediatamente ordenei publicar e levar a todas as escolas, colégios, Conselhos Comunitários, estabelecimentos públicos, universidades e em todos os lares do país o novo mapa da Venezuela com a nossa Guiana Essequiba. Este é o nosso querido mapa”, escreveu Maduro. No mesmo dia, 5, o líder venezuelano apresentou um projeto de lei que normatiza a criação do novo Estado. De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, os parlamentares da Casa votarão a proposta nesta quarta-feira, 6. Maduro também determinou que a estatal petroleira da Venezuela, PDVSA, conceda licenças para exploração de petróleo e gás na região. Criação de zona de defesa de Guiana Essequiba Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, anunciou nesta terça-feira, 5, a instauração de uma zona de defesa integral da Guiana Essequiba, e nomeou o general Alexis José Rodríguez Cabello como a "única autoridade" na região. O território é composto por três Áreas de Desenvolvimento Integral e 28 setores de Desenvolvimento Integral, militares e administrativamente dependentes da Região de Defesa Integral da Guiana. "Esta sede da Zona de Defesa Integral da Guiana Essequiba ficará sediada em Tumeremo e designo provisoriamente o Major General Alexis José Rodríguez Cabello como autoridade única na Guiana Essequiba”, pontuou Maduro.