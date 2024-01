Delegada é investigada por supostamente induzir deputada a desistir de medida protetiva contra ex

Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) Crédito: Aurelio Alves/ O POVO

A Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou processo-administrativo-disciplinar para investigar a conduta da delegada da Polícia Civil do Ceará Malake Waked Tanos. A policial intimou a deputada estadual Juliana Lucena (PT) em abril passado. Será averiguado se essa intimação foi indevida. De acordo com a portaria assinada pelo controlador-geral, Rodrigo Bona Carneiro, e publicada em 29 de novembro último no Diário Oficial do Estado (DOE), a delegada teria ordenado o comparecimento da parlamentar "ao 11º Distrito Policial", em 19 de abril deste ano, "com o fim de, supostamente, induzir a noticiante a desistir das medidas protetivas de urgências deferidas em desfavor do seu ex-companheiro". Ainda conforme a CGD, o processo, no bojo do qual as medidas protetivas foram concedidas à deputada, transcorre, desde 13 de outubro de 2022 (data em que foi instalado), nos autos de uma apuração que tramita no 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da comarca de Fortaleza.

Desse modo, segue a portaria, “as medidas protetivas de urgências foram solicitadas como parte do inquérito policial nº 303-1153/2022, cujo procedimento policial não estava sob a presidência da delegada de Polícia Civil Malake Waked Tanos”, o que resultaria, caso se comprove, em falta de natureza grave. Intimação Em abril, quando a deputada estadual foi à delegacia, “não havia formalmente qualquer representação ou registro de boletim de ocorrência que justificasse a intimação da sra. Juliana de Holanda Lucena para comparecer ao 11º Distrito Policial”. Conforme a CGD, tal representação só foi registrada em 14 de junho de 2023, quando foi lavrado “o boletim de ocorrência nº 111-1439/2023, cuja natureza do fato indicada no documento é de denunciação caluniosa imputada àquela senhora pelo seu ex-companheiro”. Pelas circunstâncias, a Controladoria-Geral compreendeu que há “necessidade de apurar os fatos no âmbito disciplinar, pois a conduta da servidora (da delegada) configura, em tese, as faltas disciplinares previstas nos artigos 100, I, e 103, b, I, IV, X, XXIV, e c, III, da lei nº 12.124/1993”. Aprovada em junho daquele ano, a legislação citada pela CGD “dispõe sobre o estatuto da Polícia Civil de carreira e dá outras providências” quanto ao assunto. O artigo 100 da lei estabelece, por exemplo, “os deveres do policial civil”, elencando, como primeiro tópico, “cumprir as normas legais e regulamentares” fixadas.