Chanceler de Lula é confundido em denúncia de injúria racial no Rio de Janeiro Uma camareira do Top Leblon acusou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, de injúria racial. No entanto, a Polícia Civil confirmou que o chanceler não estava no local no momento e já identificou o acusado De acordo com o depoimento da camareira, ela teria sido chamada de "macaca" pelo ministro ao questionar a entrada dele no apartamento 801 do hotel 16:49 | 08/12/2023 Autor Luíza Vieira Luíza Vieira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Mauro Vieira volta a criticar ONU por “inércia” frente à guerra Crédito: Luíza Vieira