Quem é Javier Milei, candidato da extrema-direita na Argentina apoiado por Bolsonaro

O economista de extrema direita argentino e candidato presidencial Javier Milei comemora os resultados das eleições primárias com a irmã, Karina Milei Crédito: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Recém chegado na política e autodeclarado “anarcocapitalista” - que defende o direito a soberania do indivíduo por meio da propriedade privada e do livre mercado - o economista Javier Gerardo Milei, da chapa Liberdade Avança, venceu as eleições primárias realizadas neste domingo, 13, na Argentina. Esta disputa consiste em uma votação obrigatória, cujo vencedor concorre às eleições presidenciais, que serão realizadas no dia 22 de outubro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a vitória, Javier comemorou e prometeu pôr “fim à casta política parasita, corrupta e inútil” do país. “Hoje demos o primeiro passo para a reconstrução da Argentina", disse. "Uma Argentina diferente é impossível com as mesmas pessoas de sempre", completou. Javier é formado pela Universidade de Belgrano e tem dois mestrados na área, o que permitiu que ele atuasse em consultorias, bancos e grupos de políticas econômicas. O discurso que o levou à vitória defendia a tese de que os políticos deveriam ser “chutados na bunda”. Um dos objetivos da gestão de Milei é dolarizar a economia, já que ele classifica o peso argentino como desvalorizado. Além disso, o economista alega que vai “dinamitar” o Banco Central, bem como privatizar equipamentos de saúde e educação, e a redução da máquina pública. Quando questionado sobre a venda de menores, ele afirmou: “Se eu tivesse um filho, não o venderia. A resposta depende de quais termos você está pensando, talvez daqui a 200 anos isso possa ser debatido". Conhecido pelas participações em talk shows, o argentino ocupa o cargo de deputado na câmara baixa do Congresso desde 2021. Em 2017, lançou um programa de rádio, nomeado de “Derrubando Mitos”, e começou a participar de programas no horário nobre na TV aberta. Atualmente é seguido por dois milhões de seguidores no Instagram.

Pouco depois de assumir uma cadeira na Casa Legislativa, Javier anunciou que iria sortear o próprio salário, cerca de 300 mil pesos, o que equivale a R$ 16,2 mil. A iniciativa teve como objetivo demonstrar que ele desprezava os benefícios dos políticos. À época, aproximadamente 900 mil pessoas demonstraram interesse em concorrer à rifa. Milei e Bolsonaro O candidato argentino é assumidamente admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e amigo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Após o brasileiro ser derrotado por Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2022, Milei entrou em contato com Bolsonaro para “felicitá-lo pelo excelente resultado”, contudo, não parabenizou o petista “muito menos o povo brasileiro”. No que se refere às eleições na Argentina, Bolsonaro se posicionou publicamente a favor da candidatura de extrema-direita do economista. O ex-chefe do Executivo enviou um vídeo para o argentino em que afirma existir semelhanças entre os dois. "Temos muito em comum e queremos ser grandes à altura do nosso território e da nossa população", disse. Neste domingo, 13, Milei venceu as PASO - Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias - que são um termômetro para a disputa presidencial no país.