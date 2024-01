Frustração com governo Lula inquieta Inteligência e agentes da Abin reclamam valorização

Uma das áreas mais sensíveis do governo, a Inteligência, vive dias de inquietação. Nesta quinta-feira, 7, servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) se manifestam publicamente e denunciam o que chamam de um quadro de esvaziamento do órgão, alegando que tinham "esperança de avanços expressivos" no governo Lula - medida que, segundo eles, "não foi concretizada"."Trabalhamos sob um regime normativo precário que traz insegurança e incerteza quanto a atribuições e a ferramentas laborais básicas", alegam, em carta aberta.

Segundo a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin (Intelis), o governo Lula gerou expectativas por avanços institucionais, com projeção de "abertura de diálogo com a Casa Civil e outras instâncias do Estado".

A entidade defende a necessidade de uma "construção coletiva entre Poderes da nova fase da Inteligência brasileira"."A transferência da Abin para um órgão civil e a revisão da estrutura do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) foram avanços importantes, mas é preciso dar os próximos passos, para que jovens brasileiras e brasileiros desejem integrar os quadros de uma instituição essencial ao Estado e à sociedade de nosso País", destaca o texto. Os agentes de Inteligência sustentam que quatro em cada cinco vagas de trabalho na Abin estão desocupadas e que os concursos são "pouco frequentes".