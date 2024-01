Sarto confirma Iraguassu como líder e 3 vice-líderes: Mesquita, Mangueira e PPCell

"Estive reunido hoje com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim , e com a nova formação da liderança do governo para alinhar as prioridades e os compromissos da gestão. Informo que o vereador Iraguassu Teixeira assume agora a liderança de governo e Carlos Mesquita, Didi Mangueira e PPCell ficam na vice-liderança. Agradeço a todos pelo trabalho que vêm realizando em defesa de uma Fortaleza mais justa, moderna e igualitária", anunciou em suas redes sociais.

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou nesta segunda-feira, 4, a formação da nova liderança do governo na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O vereador Iraguassu Filho (PDT) assume como líder da base no Legislativo Municipal.

Troca de liderança após fala polêmica

A liderança de Sarto na Câmara fica com Iraguassu após a saída de Mesquita, que se envolveu em polêmica ao dizer que a Prefeitura de Fortaleza teria cortado repasses para o tratamento de câncer propositalmente com o objetivo de pressionar o governo de Elmano de Freitas (PT).

"O que o governo dava para o Crio (Centro Regional Integrado de Oncologia) fazer oncologia? Zero. A Prefeitura arcava com tudo. Aí o corte que dizem que o município fez, foi um corte proposital para ver se o estado se mancava e pagava a parte dele. E não teve esse 'semancol' e não pagou. Mesmo com esse apelo aqui, com essas falas, o estado não pagou. O Sarto foi lá aditivar o contrato para pagar o que o estado não estava pagando", disse Mesquita no dia 15 de novembro.

Poucos dias depois, Sarto anunciou que o vereador havia pedido para deixar a liderança por estar sentindo-se "sobrecarregado com a carga política".

A fala repercutiu mal entre os governistas. Em nota, a Prefeitura negou os cortes e disse que tem custo anual de R$ 133,8 milhões com o tratamento de pacientes com câncer. No último mês, a gestão disse ter ampliado em R$ 3,6 milhões o repasse anual para o Crio.