Ciro Gomes dá tapa em homem trans que o chamou de 'bandido'

O homem insiste e afirma que Ciro "é bandido", ao que o político responde com um tapa na cara. No vídeo, não é possível ver o momento da agressão, por causa do movimento do celular.

O vídeo foi divulgado pelo jornal cearense O Povo . Nele, Tiê se aproxima de Ciro e o provoca. "Diz para nós como é que rouba a população sem ser preso?", pergunta. O ex-presidenciável, que estava em uma área reservada do show, separado do homem por uma grade, rebate: "Quem deve saber isso é bandido, eu não sou".

Ciro Gomes, ex-candidato à Presidência da República pelo PDT, deu um tapa no rosto de um homem que o chamou de bandido na noite deste domingo, 3, durante um show de samba em Fortaleza, no Ceará, seu berço político. O ato foi registrado em vídeo pela vítima, identificada como Tiê Rocha de Sousa Oliveira, homem trans morador da capital cearense.

"Tu deu na minha cara, seu racista?", questiona. Ciro, então, diz: "Para você aprender a me respeitar". Ciro se afasta da grade da área reservada, e o homem, se dirigindo à câmera com que se filmava, afirma: "Ciro Gomes deu na minha cara".

A Polícia Civil informou que foi registrado um boletim de ocorrência no domingo, por uma pessoa de 31 anos. e que o caso está em apuração. O Estadão tentou contato com a assessoria de Ciro e com Tiê Rocha. Nenhum deles havia respondido à reportagem até as 20h30 de ontem.

Perfil

Em uma biografia que faz parte de um mapa de agentes culturais do Estado do Ceará, a prefeitura de Maracanaú descreve Rocha como "sertanejo, juremeiro, artivista lesbotransfeminista, ambientalista e antirracista". Segundo o site, ele se apresenta como percussionista em diversos grupos.

Ainda no domingo, circulou por redes sociais a informação de que ele seria filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Em seu perfil no Instagram, Tiê negou que seja filiado ao partido, e também que será vereador nas eleições municipais de 2024.

A executiva do diretório do partido no Ceará publicou uma nota em seu perfil oficial no Instagram negando que o jovem agredido seja filiado à legenda.