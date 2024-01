Sarto diz que entrará "pessoalmente" na discussão eleitoral quando a pauta se colocar

“Na verdade, quem define é o PSB. Eu estou na minha missão de fazer gestão. Estou deixando a coisa partidária para o dirigente. É o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, o presidente municipal, o ex-prefeito Roberto Cláudio, é o Ciro, que é vice-presidente nacional. A cada dia tenho uma decisão para tomar, uma escolha a fazer. Já já a gente vai lançar um pacotão. A minha dificuldade é arranjar agenda para juntar as lideranças que fazem esse projeto não parar. Fortaleza não pode retroceder”, declarou.

Questionado sobre o anúncio de Eudoro Santana , presidente do PSB Ceará, de que a sigla estará no lado oposto, o prefeito minimizou a declaração e disse que os aliados que atualmente exercem funções de direção dentro do PDT estão tratando das questões partidárias .

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) , disse que entrará “pessoalmente” nas discussões eleitorais no momento oportuno e comentou as recentes movimentações eleitorais dentro de partidos como o PSB, que reafirmou que fará oposição à atual gestão municipal nas eleições de 2024 . A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 4, durante entrega de unidades educacionais no bairro Canindezinho, na Capital.

O prefeito reforçou que sua gestão permanecerá focada na Cidade até a pauta eleitoral entrar no horizonte. “Quando a pauta eleitoral se colocar, vou pessoalmente discutir e apresentar uma proposta para o partido e aí o partido tomará uma decisão”, reforçou.



PSB na oposição

PDT e PSB são partidos que caminharam juntos nas eleições de 2020, em Fortaleza, e de 2022, no Ceará, e que "flertavam" no âmbito nacional com pretensões de oficializar uma federação. No entanto, a sigla socialista tem se distanciado da gestão Sarto desde o racha no PDT Ceará e do rompimento com o grupo governista liderado pelo PT no Estado.

Na última sexta-feira, 1º de dezembro, o PSB reafirmou que fará oposição a Sarto em 2024. O partido, presidido no Ceará pelo ex-deputado Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo Santana (PT), informou que reuniu a executiva local para esclarecer a questão e que a decisão tem respaldo nacional.

Em comunicado, a executiva reafirmou alinhamento "inconteste e irrestrito", na sucessão municipal de Fortaleza, com o projeto que forma o arco de aliança liderado por Lula e que conta ainda com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro Camilo e o senador Cid Gomes (PDT), e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PDT).

Nas últimas semanas, membros do PDT cearense cobravam apoio do PSB a Sarto em Fortaleza, em troca da manutenção do apoio pedetista no Recife, onde o prefeito João Campos, do PSB, deverá buscar a reeleição.