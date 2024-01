Sarto sobre gestão na Saúde em Fortaleza: "Tem melhorado fantasticamente"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), defendeu que as ações da sua gestão na seara da Saúde têm feito com que a área registre melhorias. Ao citar ações da Prefeitura, o gestor reforçou que Fortaleza “não pode retroceder”. As declarações aconteceram nesta segunda-feira, 4, durante entrega de unidades educacionais no bairro Canindezinho, na Capital.

Questionado sobre o tema eleitoral, Sarto disse que está focado na gestão e que se colocará pessoalmente na discussão em momento oportuno, mas reforçou ações da gestão. “A cada dia tenho uma decisão para tomar, uma escolha a fazer. Já já a gente vai lançar um pacotão. A minha dificuldade é arranjar agenda para juntar as lideranças que fazem esse projeto não parar. Fortaleza não pode retroceder”, declarou.

E seguiu: “Essa garotada vai exigir melhorias, qualidade na educação. A saúde tem melhorado fantasticamente, não temos falta de medicamento, de médicos, temos a saúde móvel (Vem Saúde), o Tuk-Tuk dos remédios, a telemedicina. Minha gestão está focada até o ano que vem”, elencou, reforçando que só discutirá eleição em 2024.