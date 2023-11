Parlamentares defendem Ciro e cobram CPI para apurar denúncia

O ex-prefeito e ex-governador do Ceará afirmou que não se realiza uma obra pública sem pagamento de propina. O governo entrou com ação para que Ciro prove acusações

Deputados aliados do ex-presidenciável Ciro Gomes, e opositores do governo de Elmano de Freitas (PT), saíram em defesa dele nesta terça-feira, 7, após pedetista ser rebatido e criticado por parlamentares governistas e integrantes do outro bloco no PDT.

"Ciro, por conta talvez dessa infeliz disputa, briga, queiram dar qualquer nome ao que está acontecendo no PDT, tem enfrentado esses problemas. Chamaram de traidor, falaram que em cachorro morto ninguém bate. Ele apresentou diversas denúncias e as pessoas procuram desqualificar chegando a dizer que ele não presta", disse o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT)

A fala de Ciro foi no último dia 27 de outubro, quando afirmou que hoje no Ceará não se realiza uma obra pública sem pagamento de propina. Ele foi rebatido por aliados de Elmano e interpelado pelo próprio governo do Ceará.