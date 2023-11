Sarto se encontra com Lupi um dia antes de reunião da executiva nacional do PDT

A executiva nacional votará relatório da comissão de ética do PDT no sentido de formalizar a intervenção na executiva estadual. A definição pela intervenção, de modo a retirar o senador Cid Gomes do comando do PDT Ceará, foi definida no último dia 27, no Rio de Janeiro.

Na batalha interna que divide os irmãos Ciro Gomes e Cid Gomes, José Sarto e André Figueiredo são aliados do Ferreira Gomes mais velho.

Defensores, portanto, de que o PDT encampe a oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) e de que, em 2024, lance a candidatura de Sarto à reeleição contra o nome que será apresentado para a disputa pelo ministro Camilo Santana (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo senador Cid Gomes (PDT).