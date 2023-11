Lula diz que erros do primeiro ano de governo não podem ser repetidos em 2024

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta sexta-feira, 3, que as obras de infraestrutura planejadas para o país avancem sem "repetir possíveis equívocos", aplicando na totalidade os recursos dos ministérios, previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O chefe do Executivo fez reunião interministerial durante a manhã no Palácio do Planalto. "Toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano não poderá se repetir no segundo ano", afirmou o presidente.