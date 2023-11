O POVO News: Líder do Hezbollah elogia ataque do Hamas em discurso

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 3 . Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas. O líder do grupo libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, elogiou os ataques do Hamas a Israel no dia 7 de outubro. A declaração foi dada durante discurso público nesta sexta.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a situação enfrentada por estrangeiros no Oriente Médio. Nesta sexta, 3°, foi anunciado que os brasileiros residentes na Faixa de Gaza não foram autorizados a deixar o território, mesmo com o apelo do Itamaraty. Para explicar sobre, o O POVO News recebe Michele Miszputen, brasileira que mora em Israel.