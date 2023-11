Partidos avaliam recuo de fundo eleitoral recorde para 2024

Recuo no fundo eleitoral do pleito de 2024 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

• 2% distribuídos igualmente entre todas as legendas registradas

• 35% consideram a votação de cada partido que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara

• 48% consideram o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição, sem levar em conta mudanças ao longo da legislatura

• 15% consideram o número de senadores eleitos e os que estavam na metade do mandato no dia da última eleição