'Trabalho do Ministério da Fazenda e do BC está na direção correta', diz presidente do Itaú

O presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, disse nesta terça-feira, 8, que a economia brasileira está na direção certa, e fez elogios ao trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo ele, os dois construíram as condições para que o cenário para o País melhorasse nos últimos meses.

"Vemos sinais benignos e avanços muito positivos na direção correta", afirmou ele, durante entrevista para comentar os resultados do banco no segundo trimestre. "O trabalho, tanto do ministro da Fazenda quanto do BC, está na direção correta."

Maluhy disse que a política monetária restritiva do BC foi correta e ajudou a controlar a inflação antes do que se vê em outros países, o que abriu espaço para que os juros no Brasil também caíssem antes. Do ponto de vista fiscal, ele disse que o arcabouço fiscal e as reformas são positivas, mas voltou a dizer que não podem gerar uma agenda de busca por uma arrecadação maior.

O executivo disse que as perspectivas para a segunda metade do ano são positivas, mesmo com um efeito ainda forte da Selic a dois dígitos. "No segundo semestre, a atividade deve arrefecer por efeito dos juros", afirmou.

O Itaú Unibanco espera, nesse sentido, que a atividade do mercado de capitais aumente no segundo semestre. E, para Maluhy, essa retomada deve levar ao crescimento de algumas linhas de receita do banco.

O Itaú BBA, banco de investimento do conglomerado, é líder na assessoria a operações de mercado de capital no País. "Todo retorno de atividade em mercado de capitais é positivo para o banco", disse.