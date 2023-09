Ministério da Fazenda divulga novas projeções para PIB e Inflação hoje à tarde

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE) avisou na manhã desta segunda-feira, 18, que divulgará no período da tarde a grade de parâmetros macroeconômicos atualizada, que trará novas estimativas para indicadores como Produto Interno Bruto (PIB) e inflação. Na ocasião, a SPE também divulgará a edição de setembro do Boletim Macrofiscal, com projeções de curto e médio prazo.

Os dados serão anunciados às 13h30 para jornalistas.

Depois, haverá entrevista coletiva de imprensa para detalhar o material, às 14 horas.