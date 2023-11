Puxando ferro e batendo bola: Lula mostra rotina de recuperação após cirurgia

03.11.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante atividade fisica no Palácio da Alvorada. Brasília - DF. Fotos: Ricardo Stuckert / PR Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta sexta-feira, 3, a rotina de exercícios que tem feito durante o processo de recuperação da cirurgia que à qual foi submetido no quadril. Vestindo calção do Corinthians, ele aparece no vídeo usando aparelhos na academia e chutando uma bola de futebol. Ele comemorou a evolução do quadro após cinco semanas do procedimento cirúrgico para artroplastia total de quadril, realizado para eliminar dores que sentia na região desde agosto do ano passado. Foi instalada uma prótese no lugar das partes lesionadas do quadril. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em breve de volta aos campos e chutando com as duas pernas. Bom dia. #Fitness



