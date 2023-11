TSE retoma julgamento de Bolsonaro e Braga Netto por abuso de poder no 7 de Setembro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou na noite desta terça-feira, 31, a sessão que dará continuidade ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu companheiro de chapa na disputa eleitoral de 2022, Walter Braga Netto. Eles são investigados por abuso de poder em razão de suposto uso político das comemorações do 7 de Setembro do ano passado em Brasília e no Rio de Janeiro.

O placar está em 2 a 1 para condenar o ex-presidente. Há, ainda, um voto pela inelegibilidade de Braga Netto. A sessão será retomada com o voto do ministro André Ramos Tavares. Depois, será a vez de Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes.

O relator, ministro Benedito Gonçalves, votou para declarar Bolsonaro inelegível novamente pelo período de 8 anos. O ex-presidente já está impedido de disputar eleições até 2030. Os períodos não são cumulativos, mas uma nova condenação diminui a margem de reversão da inelegibilidade no Supremo Tribunal Federal (STF).